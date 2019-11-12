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Реконструктор вспомнил оборону историка Соколова от ОМОНа «французами» с Украины

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Историк Олег Соколов во время реконструкции Бородинского сражения в 2007 году отдал приказ украинским реконструкторам армии наполеоновской Франции оборонять его от ОМОНа. Об этом в своем Facebook написал участник тех событий Всеволод Радченко, лично знакомый с Соколовым.

Конфликт начался после эмоционального выступления Соколова, в котором он выражал недовольство отстранением от организации реконструкции Бородинского сражения и тем, что без его ведома одному из реконструкторов присвоили офицерское звание. По словам Радченко, в российской реконструкции наполеоновских войн Соколов был в роли командующего французскими войсками, и любые назначения производились только с его одобрения.

Радченко вспоминает, что речь Соколова «была настолько незапланированной и подрывной», что в какой-то момент ОМОН якобы получил приказ удалить историка с трибуны. Соколов, заметив выдвижение ОМОНа, призвал реконструкторов из Киева защитить его.

«Они хотят закрыть нам рот при помощи ОМОНа. Легион Вислы, ко мне!» — цитирует Радченко Соколова. Затем последнего обступили украинские реконструкторы. ОМОН в итоге отказался от силового разрешения конфликта на глазах у зрителей.

Спустя некоторое время лояльные Соколову реконструкторы, в основном украинцы, попытались сорвать эполеты с участника мероприятия, получившего чин без одобрения историка. Основную массу их оппонентов составляли московские реконструкторы. В итоге конфликт завершился тем, что ОМОН задержал нескольких сторонников Соколова. После этого, пишет Радченко, «авторитет Сира (Соколова — прим. «Ленты.ру») среди реконструкторов дал сильную трещину».

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные руки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Соколова в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него.

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