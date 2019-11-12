Россиянам раскрыли основные принципы закаливания

Привести иммунитет в тонус и избавиться от хандры поможет закаливание, при котором важно соблюдать определенную последовательность воздействия холода и учитывать индивидуальные особенности организма. Об этом рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Умрюхин в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«За те миллионы лет, что шла эволюция, человек встречался с воздействием чаще низких, чем высоких температур. Поэтому холод вызывает у нас очень важные иммуномодулирующие изменения. Он прекрасно упражняет сердечно-сосудистую систему, нормализует работу нервной системы», — отметил ученый.

По его словам, при закаливании организма после окунания в прорубь необходимо обязательно согреться. Кроме того, некоторым людям не рекомендуется закаляться в проруби из-за слабой устойчивости к воздействую холода — им следует начинать с контрастного душа.

Умрюхин также отметил пользу бани в вопросах закаливания. «Но здесь крайне важно подходить к процессу с умом, учитывать, насколько стабильна ваша сердечно-сосудистая система, каков ваш возраст, есть ли хронические болезни, предупреждает доктор», — уточнил он.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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