Найдено место существования следов инопланетной жизни

Ученые Брауновского университета в США выяснили, что в кратере Джезеро на Марсе присутствуют отложения, подходящие для сохранения следов инопланетной жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи обнаружили два месторождения гидратированного диоксида кремния с помощью орбитального космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. На Земле эти минералы служат средой для сохранения микроскопических окаменелостей и других следов жизнедеятельности организмов.

Специалисты НАСА планируют отправить в этот район новый марсоход в рамках миссии Марс-2020. В кратере Джезеро в древности существовало озеро, в которое впадали реки. Эти реки приносили в озеро материал с обширного водораздела, что увеличивает вероятность присутствия остатков живых организмов, если те когда-то существовали на Красной планете.

В 2020 году НАСА запустит миссию Mars 2020 в рамках долговременной программы Mars Exploration Program. На Красную планету отправят ровер, по конструкции аналогичный марсоходу Curiosity. Новый планетоход предназначен для астробиологических исследований древних пород и поиска следов жизни. Он будет снабжен дроном для разведки и обладать большей мобильностью, чем его предшественник, однако ученые полагают, что успех миссии зависит от удачного выбора места посадки.

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