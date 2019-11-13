Преподаватели российских вузов раскрыли отношение к романам со студентками

После убийства аспирантки Анастасии Ещенко бывшим преподавателем, историком Олегом Соколовым преподаватели МГИМО, ВШЭ и СПбГУ порассуждали о допустимости романов со студентками и рассказали об отношении к подобным связям в российских вузах. Их монологи записала «Русская служба Би-би-си».

Профессор Института истории СПбГУ и бывший преподаватель убитой Олегом Соколовым аспирантки Павел Кротов заметил, что романы со студентками всегда были распространены среди «высокообразованных людей». Сам он трижды женился на студентках и считает браки с большой разницей в возрасте наиболее крепкими. «Мне 58 лет, сыну шесть месяцев, и дальше планируем, хотелось бы троих детей. Семья счастливая. Разница в возрасте 33 года у меня с женой», — поделился опытом профессор.

Женатый на своей бывшей студентке доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш заявил, что знает множество примеров, когда подобные связи заканчивались благополучно. Никакие внутренние правила не смогут сделать отношения между преподавателями и студентками исключительно формальными.

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По словам Сергея Медведева, профессора факультета социальных наук ВШЭ, отношения между преподавателем и студенткой входят в «патриархальную, сексистскую и очень грязную парадигму». Он отметил, что в таких отношениях мужчина, когда он сильно старше женщины, получает власть над ней. «Лично я считаю, что пользоваться этой властью, данной тебе твоей позицией, просто нечестно, несправедливо и не по-мужски. Хотя, конечно, такого рода сценарии вокруг постоянно происходят», — подчеркнул Медведев.

Пожелавший сохранить анонимность преподаватель одного из московских вузов сообщил, что стал чувствовать себя некомфортно, когда у него появились чувства к студентке. Несмотря на то что встречаться они начали, когда девушка оканчивала вуз, он планировал уволиться. «В педагогических кругах, где я вращался, сексуальные отношения со студентками воспринимались как что-то табуированное, не поощряемое», — вспоминает он. При этом собеседник издания не уточнил, чем закончились его отношения со студенткой и закончились ли.

Назвавший русский язык «клоачным» профессор ВШЭ Гасан Гусейнов, в свою очередь, заявил о необходимости жесткого урегулирования отношений между преподавателями и студентками на уровне внутреннего распорядка вуза. «Хорошо, когда есть общие правила, которые позволяют построить между преподавателями и студентами стеклянную стену», — сказал он.

Историка Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы — аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он сознался в преступлении и раскаялся. Соколов признал, что состоял с бывшей студенткой в отношениях и убил ее в ходе ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

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