Раскрыты условия приготовления самсы на российском вокзале

В Екатеринбурге бывшая сотрудница торгового павильона «Свежая самса» у Южного автовокзала сняла на видео кухню, на которой бегают тараканы. Ролик публикует издание Е1.RU.

«Здесь вообще очень грязно! Картошка, которая потом идет в пирожки, моется не очень хорошо. Мухи летают по помещению, есть мыши. Здесь тараканы ходят до утра, в том числе по таре, в которой потом кипятят масло и куда кладут тесто. Посуду они не моют. Фартуки, в которых работают, не стирают неделями», — рассказала изданию автор видео.

На опубликованных кадрах видно, что продукты для заготовок лежат на полу в сетке, а мусорные корзины переполнены. Пол и стены покрыты пятнами жира, поверхность для приготовления пищи загрязнена. Женщина утверждает, что арендаторы павильона не нанимают уборщицу — ее обязанности выполняют продавцы ночной смены. Она также отметила, что руководство не выдает покупателям чеки и экономит на уплате налогов.

Арендаторы павильона, в свою очередь, опровергли заявления бывшей сотрудницы. Арендодатель помещения Вячеслав Дианов отказался комментировать видео и напал на корреспондента издания, обвинив его в вымогательстве.

Видео было направлено в управление Роспотребнадзора по Свердловской области для оценки состояния помещения.

В конце июня телеканал «Сети НН» опубликовал репортаж о частном производстве сыра-косички в Воротынском районе Нижегородской области. По данным журналистов, отходы с предприятия сливали в расположенные рядом реки и озера. 19 июля сообщалось, что производителями сыра заинтересовались следователи. На опубликованной записи видно, как вспотевшие мужчины в трусах-шортах носят сыр и перемешивают сырье руками, а также складывают готовую продукцию в палеты на полу. Журналисты утверждают, что во время съемок им подкинули сыр, после чего обвинили в краже продукта. Впоследствии Роспотребнадзор наложил арест на 500 килограммов сырного продукта частной сыроварни.

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