Роспотребнадзор заинтересовался полуголыми сыроварами

Роспотребнадзор начал проверку производства молочной продукции на частной сыроварни в Нижегородской области. Об этом сказано на сайте надзорного ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора отреагировали на сюжет о сыроварне, где «работники варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены». В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет определены меры административного воздействия.

1 июля телеканал «Сети НН» опубликовал репортаж о частном производстве сыра-косички в Воротынском районе. По данным журналистов, отходы с предприятия сливали в расположенные рядом реки и озера. 19 июля сообщалось, что производителями сыра заинтересовались следователи.

На опубликованной записи видно, как потные мужчины в трусах-шортах носят сыр и перемешивают сырье голыми руками, а также складывают готовую продукцию в палеты на полу. Кроме того, на кадрах заметны грязные полы в цехе. Сотрудники производства отказывались отвечать на вопросы о санитарных книжках, а также требовали убрать камеры. Журналисты утверждают, что во время съемок им подкинули сыр, после чего обвинили в краже продукта. Они заявили, что владелец напал на них, разбил губу оператору и сломал камеру.

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