Почти сотня мигрантов отравилась неизвестным веществом на российском заводе

В Самарской области с признаками отравления госпитализировали 68 уроженцев Узбекистана, работавших в «Кошелевском посаде». Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел среднеазиатской республики.

Уточняется, что сотрудникам предприятия поставили диагноз «отравление неустановленным веществом». Руководство предприятия заверило, что все госпитализированные работают легально и имеют необходимые документы. Им также обещали покрыть все расходы.

Предприятие «Кошелевский посад» занимается производством и реализацией плодовых, ягодных культур, зерна, а также шпалеров. Компания осуществляет оптовую и розничную торговлю в регионе, говорится на официальном сайте.

Ранее в июле в психоневрологическом интернате Хабаровского края отравились более 100 человек. По данным Роспотребнадзора, пострадали 135 человек, по данным прокуратуры — 200. В пищеблоке учреждения нашли нарушения санитарных норм, которые в том числе касались хранения продуктов. Прокуратура начала проверку.

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