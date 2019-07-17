Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Речь идет о санатории «Лучистое», который находится под Евпаторией. В больницу попали 34 ребенка из 700 воспитанников лагеря, трое оказались в реанимации.

Начальник лагеря Ренат Каюмов рассказал агентству, что за помощью обратились около 40 детей с диареей и рвотой. На месте работают специалисты Роспотребназдора, причины отправления пока неизвестны.

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