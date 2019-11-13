Мир
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
На Украине одобрили вызвавший массовые протесты закон о земле
Российская экономика ускорилась
В Молдавии соберут новое правительство без «инфантилизма»
Мужчина проигрался в карты и поджег победителя
Раскрыта длительность «аномального» похолодания в России
В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое
На Украине пообещали обсудить крымско-татарскую автономию
«Человек-паук» провалил восхождение на небоскреб в Париже
Американка получила высокую должность в Госдепе с помощью вранья в резюме
На Марсе обнаружили необъяснимое явление
Новости партнеров

Германия хотела ввести войска в Донбасс

Перейти в «Мою Ленту»
Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время работы главой Минобороны Германии планировала вмешаться в конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в ее новой биографии, сообщает РИА Новости.

Вскоре после начала конфликта в Донбассе в 2014 году она обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны. Фон дер Ляйен заявила, что вооруженные силы ФРГ будут участвовать в двух зарубежных миссиях. Первая должна была контролировать границу между Украиной и Россией, вторая — заниматься подготовкой иракских вооруженных сил.

Отмечается, что свои заявления глава Минобороны сделала без ведома МИД Германии. Это стало причиной конфликта с тогдашним главой ведомства Франком-Вальтером Штайнмайером. «Вскоре после пиар-выступления фон дер Ляйен министр иностранных дел (...) в резком тоне отчитал свою коллегу по комитету», — пишут авторы биографии.

По мнению главы МИД, вооруженное вмешательство Германии в конфликт на востоке Украины могло еще больше усложнить ситуацию. Все дискуссии на этот счет он считал публичными спекуляциями.

В книге описано и то, как фон дер Ляйен отреагировала на присоединение Крыма к России. Она заявила, что НАТО нужно «продемонстрировать присутствие» на границах с Россией, поскольку это важно для других партнеров по альянсу. При общении с журналистами глава Минобороны указывала, что имела в виду не введение дополнительных контингентов, а говорила «всего лишь о присутствии и учениях».

В сентябре 2019 года фон дер Ляйен выступила за ускорение интеграции Евросоюза с Украиной и Грузией. Соглашение об ассоциации между Киевом и Брюсселем было подписано еще в 2014 году и вступило в силу спустя три года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Европу призвали выучить «язык власти»
Евросоюз решил быстрее интегрировать Украину
Европа нашла новый способ ударить по США в торговой войне
Другие материалы рубрики
Мир00:0112 ноября
Эво Моралес

Самый боливийский лидер

Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
16:55Сегодня

Американка получила высокую должность в Госдепе с помощью вранья в резюме

15:47Сегодня

Россия незаметно сменила главу войск в Сирии

14:54Сегодня

Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Мир00:0211 ноября

«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»

Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
14:15Сегодня

Фарш с кокаином нашли в Британии

13:34Сегодня

Турцию и Запад обвинили в возрождении «Исламского государства»

13:24Сегодня

Кровь тысяч убитых из-за болезни свиней окрасила реку в Южной Корее

Мир00:01 6 ноября

«Никаких собак я не ел»

Рестораны для элиты и подвальные казино: Северная Корея глазами россиянина
11:05Сегодня

Задержан основатель Cirque du Soleil

10:33Сегодня

Венецию рекордно затопило

09:21Сегодня

Россия зауважала Мексику за прием беглого Моралеса

Россия
Подтопленцы массово пожаловались на чиновников
«Насилие вдруг стало нормой»
Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их
Раскрыта длительность «аномального» похолодания в России
«Стакан заменяет глоток свободы»
 
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
«Граждане жили с фигой в кармане»
Советские люди хотели свободы и научились прятаться от власти. Как им это удалось?
Кремль ответил на предложение сделать 31 декабря выходным
Все материалы
Мир
Американка получила высокую должность в Госдепе с помощью вранья в резюме
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Германия хотела ввести войска в Донбасс
«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»
Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
Россия незаметно сменила главу войск в Сирии
Эво МоралесПрезидент Боливии ушел в отставку
Эво Моралес правил 14 лет. Его обвинили в подтасовке итогов выборов
Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии
Все материалы
Бывший СССР
На Украине одобрили вызвавший массовые протесты закон о земле
В Херсоне активисты и друзья Екатерины Гандзюк провели несколько акций, чтобы напомнить: заказчики убийства до сих пор на свободе«Я их недооценила»
Активистку жестоко убили за борьбу с коррупцией на Украине. Зеленский решил найти виновных
Коломойский предрек появление российских танков в Польше
Высадка десанта на остров Сааремаа«Красной армии пришлось вжиматься в землю»
Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
Названо число получивших гражданство России жителей ЛНР
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год«Было страшно всем»
30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
Коломойский объяснил способ наладить отношения Украины и России
Все материалы
Экономика
В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое
Земля — крестьянам!
Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?
Связанная со Стивеном Сигалом компания откроет ярмарки по всей России
Владимир Черников«Что первично — яйцо или курица?»
Гендиректор «Ингосстрах-Жизнь» о значимости дизайна в бизнесе
Рабочие места россиян захотели защитить от мигрантов
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
Российские власти объяснили необходимость отказа от доллара
Все материалы
Силовые структуры
Подруг сестер Хачатурян заподозрили в подстрекательстве к убийству отца
КС разрешил изымать имущество у семей коррупционеров
Против этого решения боролся полковник-миллиардер Захарченко
Историк-расчленитель планировал прочитать лекцию после убийства аспирантки
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Генерала ФСИН с двумя заместителями заподозрили в разглашении гостайны
Олег Соколов«Женщины, вино и лошади — это его девиз»
Российский историк расчленил студентку-любовницу. Он сознался во всем и заплакал в суде
Бойцы ФСБ пришли к генералу ФСИН из-за подозрений в коррупции
Все материалы
Наука и техника
В России назвали самые продвинутые технологии Украины
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
В Польше заявили о неспособности России выдержать ядерный удар США
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
России предрекли десятикратное уничтожение США
Звездные буржуи
Люди начали покорять космос, но сделали его только хуже: Outer Worlds
Россия загрузит супероружие в шахты до конца года
Все материалы
Спорт
В российском футболе нашелся еще один клуб-должник
«Мы играли, как настоящие победители»
«Ливерпуль» разделался с «Сити», «Лестер» снова победил — главные события тура АПЛ
Бывший боец UFC избил двух мужчин в кабинке туалета
Верона ван де Лер«Между гимнастикой и порно нет большой разницы»
Она соперничала с Хоркиной, но бросила спорт и стала звездой фильмов для взрослых
Шестилетнему сыну Плющенко и Рудковской пригрозили убийством в Instagram
Фото: Забит Магомедшарипов (слева)Непобедимый дракон
На UFC в Москве проиграло рекордное число россиян. Но Магомедшарипов спас шоу
Российский гимнаст-чемпион сломал ногу
Все материалы
Культура
Умерла звезда первого фильма Кубрика
Отвечай за слова
Почему самая амбициозная русская рок-группа Shortparis — не то, чем кажется
Кристен Стюарт попросила сделать ее героиню в «Ангелах Чарли» лесбиянкой
Родина забудет
Этот фильм шел во всех кинотеатрах России. Его не спасли от провала даже Машков и Петров
Сын Мика Джаггера восхитился русской музыкой и спел «Розовое вино»
Инес Рамирес и Орландо«Выпив стакан спирта, она взрезала себе живот»
Как женщина сама сделала себе кесарево сечение, осталась жива и спасла ребенка
Удаленная из «Мстителей: Финала» сцена с Тони Старком появилась в сети
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак ополчилась на Михалкова после «тончайшего троллинга»
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Бузову раскритиковали за рекламу опасного средства от прыщей
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Ургант назвал мечтающего о расстрелах чиновника людоедом
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
Подросток выкрал у родителей 2,5 миллиона рублей и пустил их на Telegram-канал
Все материалы
Ценности
50-летняя бывшая супермодель снялась в купальнике и восхитила поклонников
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Модный бренд обвинили в оскорблении из-за слишком сексуальных азиатских моделей
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Бритни Спирс показала откровенные наряды и смутила фанатов «похмельным видом»
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Фотограф восхитился 85-летней бывшей моделью и помог ей вспомнить молодость
Все материалы
Путешествия
Российская пассажирка бизнес-класса устроила дебош на борту
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Определены сроки запуска еще одного поезда в Крым
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Россияне высмеяли новое название аэропорта «имени Игоря»
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
На популярном курорте придумали запрет для тяжелых туристов
Все материалы
Из жизни
Найдена 200-летняя вставная челюсть из золота и кости
«Я хочу стать лучшей версией себя»
Как живет самая красивая пацифистка на Земле
Страдающая ожирением женщина похудела на 57 килограммов и лишилась друзей
Тряхнули стариной
Эти пенсионеры искали острые ощущения. Они решили возить наркотики и помогать гангстерам
Водитель объяснил превышение скорости изменой жене
«Это была обычная жизнь»
Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
Переживший инсульт мужчина встал с инвалидной коляски и стал бодибилдером
Все материалы
11 злющих броневиков российской полиции
Восьмиколесный 26-тонный грузовик с водометной пушкой и еще 10 спецмашин МВД России
Первый тест новой Toyota RAV4
Тест кроссовера, который пережил смену поколений и изменился до неузнаваемости
Самые некрасивые автомобили в мире
Десять машин с неудачным дизайном по версии зарубежных журналистов
Тест обновленного Mitsubishi Outlander с семью местами
Считаем обновления бестселлера Mitsubishi
Российский Subaru Forester обновился и подорожал
Новый Land Rover Defender засняли на съемках сцены погони из фильма о Бонде
Покупатель взял на тест Porsche 911 GT2 RS и тут же устроил массовое ДТП
Все материалы
Дом
«Человек-паук» провалил восхождение на небоскреб в Париже
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Электрики обесточили особняк «газового короля Кавказа»
«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»
Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
Россиянка доверилась альфонсу и лишилась квартиры
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Максаковой вернули элитную квартиру в Москве
Все материалы
Нацпроекты
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Россияне стали чаще подавать заявки на патенты
Россиянам предсказали сокращения в крупных компаниях
В Новгородской области появится центр по поддержке малого бизнеса
Все материалы