Германия хотела ввести войска в Донбасс

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время работы главой Минобороны Германии планировала вмешаться в конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в ее новой биографии, сообщает РИА Новости.

Вскоре после начала конфликта в Донбассе в 2014 году она обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны. Фон дер Ляйен заявила, что вооруженные силы ФРГ будут участвовать в двух зарубежных миссиях. Первая должна была контролировать границу между Украиной и Россией, вторая — заниматься подготовкой иракских вооруженных сил.

Отмечается, что свои заявления глава Минобороны сделала без ведома МИД Германии. Это стало причиной конфликта с тогдашним главой ведомства Франком-Вальтером Штайнмайером. «Вскоре после пиар-выступления фон дер Ляйен министр иностранных дел (...) в резком тоне отчитал свою коллегу по комитету», — пишут авторы биографии.

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По мнению главы МИД, вооруженное вмешательство Германии в конфликт на востоке Украины могло еще больше усложнить ситуацию. Все дискуссии на этот счет он считал публичными спекуляциями.

В книге описано и то, как фон дер Ляйен отреагировала на присоединение Крыма к России. Она заявила, что НАТО нужно «продемонстрировать присутствие» на границах с Россией, поскольку это важно для других партнеров по альянсу. При общении с журналистами глава Минобороны указывала, что имела в виду не введение дополнительных контингентов, а говорила «всего лишь о присутствии и учениях».

В сентябре 2019 года фон дер Ляйен выступила за ускорение интеграции Евросоюза с Украиной и Грузией. Соглашение об ассоциации между Киевом и Брюсселем было подписано еще в 2014 году и вступило в силу спустя три года.

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