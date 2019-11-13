Экономисты пренебрегли женщинами и потеряли сотни миллиардов долларов

Мировая финансовая система ежегодно недополучает 700 миллиардов долларов из-за того, что ее гендерно-нейтральные продукты на деле подходят только мужчинам. Об этом пишет Bloomberg.

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Экономисты привели в пример страхование жизни. Полисы обходятся мужчинам дороже, чем женщинам, поскольку продолжительность жизни первых меньше. Из-за этого риски для компаний по выплате возмещения выше. Если бы полисы по страхованию жизней женщин стоили столько же, сколько для мужчин, страховщики ежегодно привлекали бы на 500 миллиардов долларов больше.

Помимо этого экономисты отмечают, что женщины в отличие от мужчин склонны держать свои накопления в наличных, а не вкладывать их в акции и облигации. Из-за отсутствия предложения, ориентированного на женщин, управляющие частными капиталами ежегодно упускают 25 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что состоятельные инвесторы со свободными активами как минимум в миллион долларов предпочитают хранить сбережения в наличных деньгах. Они опасаются падения фондового рынка к концу 2020 года, а также обеспокоены геополитической обстановкой из-за торговой войны США и Китая.

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