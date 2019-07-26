Американский банк недооценил женщин и поплатился

Производитель ювелирных украшений Alex and Ani через суд требует от Bank of America 1,1 миллиарда долларов в качестве компенсации за дискриминацию по половому признаку, пишет Bloomberg.

По данным истца, банк в 2016 году предоставил Alex and Ani возобновляемую кредитную линию для финансирования операций, но в декабре 2018 года без какого-либо предупреждения фактически объявил о банкротстве компании.

Это нанесло производителю ювелирных украшений материальный ущерб в размере более миллиарда долларов. «Банк нарушил соглашение, обманным путем заявив о банкротстве, которого на самом деле не было», — заявил представитель Alex and Ani.

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В компании считают, что банк хочет добиться того, чтобы в руководстве Alex and Ani не было женщин. Отмечается, что проблемы начались, когда пост финансового директора заняла Андреа Руда. Она сократила расходы компании.

По словам представителя компании, Bank of America пытается выглядеть прогрессивно, обещая инвестировать в расширение экономических прав и возможностей женщин, но на деле эта организация максимально отстала в своих взглядах.

Bank of America уже неоднократно обвиняли в дискриминации. Так, в 2016 году управляющий директор Меган Мессина, которая трудилась в банке с 2007 года, подала на работодателя в суд. Она утверждала, что ее начальник создал «клуб братанов» из подчиненных-мужчин, куда ее не включил.

В 2013 году Bank of America пришлось выплатить 39 миллионов долларов по иску женщин-брокеров. Банку были предъявлены обвинения в дискриминации женщин в оплате труда и перспективах карьерного роста.

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