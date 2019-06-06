Власти Японии потребовали от женщин носить каблуки

Министр здравоохранения Японии Такуми Немото заявил, что женщины должны ходить на работу в туфлях на высоком каблуке. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я считаю, что это не выходит за грань необходимого и уместного на рабочем месте», — сказал политик. Однако он отметил, что принуждение носить такую обувь женщин, имеющих проблемы со здоровьем, может рассматриваться как притеснение со стороны вышестоящих должностных лиц.

Такой комментарий политик дал в ответ на петицию, которую в понедельник, 3 июня, подписали 21 тысяча женщин. Автор петиции — актриса и писательница Юми Исикава (Yumi Ishikawa) —организовала кампанию под названием KuToo в надежде на принятие закона об отмене обязательного ношения каблуков в офисе.

По мнению активистки, указанное правило является половой дискриминацией, провоцирует сексуальные домогательства, а также вредит женскому здоровью.

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