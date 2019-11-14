Мама американской «девочки-бэтмена» рассказала о лечении в России

Кэрол Феннер, мама девочки Луны с огромным родимым пятном на лице, напоминающим «маску Бэтмена», рассказала о том, как проходит лечение в России в интервью телеканалу «360».

Как рассказала Кэрол, российские врачи сделали Луне уже две операции: удалили невус и сделали некоторые процедуры для улучшения структуры кожи и зоны вокруг глаз. По ее словам, пока что о результатах операций она говорить не может, так как они будут видны только через шесть-восемь месяцев.

Однако иногда повязка, прикрывающая заживающие места, слетает с головы дочки, поделилась она. «Я уже видела небольшой белый кусочек! Мы также надеемся, что рубцевание пройдет хорошо», — добавила Феннер.

Луну Феннер прозвали «девочкой в маске Бэтмена» из-за ее редкого родимого пятна на лице — гигантского врожденного меланоцитарного невуса. Оно встречается у одного из 20 тысяч новорожденных и со временем может развиться в агрессивную форму рака кожи. Чтобы покрыть расходы на лечение малышки, родители запустили сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe.

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