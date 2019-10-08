Американскую «девочку-бэтмена» с пятном на все лицо прооперировали в России

Краснодарские онкологи провели первую операцию полугодовалой малышке из США Луне Феннер, которая родилась с черным родимым пятном почти на все лицо, сообщает «Комсомольская правда».

Медики прогнозируют, что весь процесс удаления пятна займет около полутора лет. Ранее «Аргументы и Факты» писали, что операция должна состояться «в ближайшее время», но точная дата не называлась.

Российские врачи вызвались помочь родителям Феннер, когда им отказали в лечении в Нью-Йорке и Бостоне. Американские медики хотели сделать подросшему ребенку 80 операций в течение пяти лет и запросили за это огромную сумму, которой не было у семьи. По словам лечащего врача девочки Павла Попова, в США применяемая им методика фотодинамической терапии не популярна, хотя она позволяет избежать «масштабной кровавой операции с формированием тоннелей, лоскутов, иссечением большого объема ткани». Применение же лазера возможно под местной анестезией и не так травмоопасно.

Луну Феннер прозвали «девочкой в маске Бэтмена» из-за ее редкого родимого пятна на лице — гигантского врожденного меланоцитарного невуса. Оно встречается у одного из 20 тысяч новорожденных и со временем может развиться в агрессивную форму рака кожи. Чтобы покрыть расходы на лечение малышки, родители запустили сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe. На данным момент собрана половина требуемой суммы.

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