Мама «девочки-бэтмена» с пятном на все лицо обратилась к россиянам

Кэрол Феннер, мама девочки с огромным родимым пятном на лице, напоминающим «маску Бэтмена», обратилась к россиянам в Instagram.

Она поблагодарила подписчиков за помощь и заявила, что ей приходят слова поддержки от людей со всей России. «Все были очень добры, и это помогает нам каждый день. Многие отправили сообщения, желающие узнать номер банковского счета, но, как туристы, мы не можем открыть этот счет здесь», — по-русски написала американка.

Феннер добавила, что желающие помочь с пожертвованием могут перевести ей деньги через благотворительный фонд.

В октябре краснодарские онкологи провели первую операцию полугодовалому ребенку. Медики прогнозируют, что весь процесс удаления пятна займет около полутора лет.

Российские врачи вызвались помочь родителям Феннер, когда им отказали в лечении в Нью-Йорке и Бостоне. Американские медики хотели сделать подросшему ребенку 80 операций в течение пяти лет и запросили за это огромную сумму, которой не было у семьи.

Луну Феннер прозвали «девочкой в маске Бэтмена» из-за ее редкого родимого пятна на лице — гигантского врожденного меланоцитарного невуса. Оно встречается у одного из 20 тысяч новорожденных и со временем может развиться в агрессивную форму рака кожи. Чтобы покрыть расходы на лечение малышки, родители запустили сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe. На данным момент собрана половина требуемой суммы.

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