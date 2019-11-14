Герою «Бандитского Петербурга» по прозвищу Маклауд отказали в УДО

Тосненский горсуд Ленинградской области отказал 51-летнему Олегу Маковозу по прозвищу Маклауд, лидеру «братской» преступной группировки, в ходатайстве об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Он отбывает 23-летний срок за убийство бизнесмена Рустама Равилова, посягательство на жизнь депутата Госдумы Башира Кодзоева, похищение человека и вымогательство. Маковоз отсидел 15 лет, то есть более двух третей от срока, поэтому получил право на УДО. Однако администрация колонии строгого режима в поселке Форносово (Ленинградская область), где отбывает наказание осужденный, не дала ему положительную характеристику, необходимую для досрочного выхода на свободу.
Адвокат Маковоза подала апелляционную жалобу на отказ в УДО в Ленинградский областной суд.
Маклауд находится под стражей с марта 2004 года. Санкт-Петербургский городской суд вынес ему приговор летом 2009-го, признав виновным в убийстве Равилова, считавшегося лидером казанской ОПГ, покушении на депутата Кодзоева и ряде других тяжких преступлений.
В 2010 году руководитель следственной бригады Следственного комитета Олег Пипченков разрешил Маклауду ненадолго выйти на волю в обмен на его показания на «ночного губернатора» Петербурга — лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Осужденного Маковоза освободили из «Крестов», и в сопровождении сотрудников он посетил ресторан и побывал на свидании в гостинице с женщиной.
Олег Маковоз упоминается в сериале «Бандитский Петербург» как один из персонажей.