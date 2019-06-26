Лидеру Тамбовского ОПС Владимиру Кумарину скостили срок

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил апелляционное представление прокурора и сократил срок наказания Владимиру Барсукову на полгода, сообщил в среду, 26 июня, поздно вечером «Ленте.ру» его адвокат Сергей Афанасьев.

«При сложении ранее назначенных наказаний и постановлении приговора судья Куйбышевского райсуда допустил ошибку, засчитав дважды один из ранее вынесенных приговоров. Этот вердикт был исключен из общего решения, и именно поэтому общий срок был сокращен на шесть месяцев, и теперь составляет 23 года 6 месяцев колонии строго режима. Ни одна из апелляционных жалоб защиты не удовлетворена», – рассказал Сергей Афанасьев.

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Таким образом приговор по статье «организация преступного сообщества», по которому был осужден лидер Тамбовского оргпреступного сообщества, оставлен без изменений.

20 марта 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта признал Владимира Барсукова (Кумарина) лидером Тамбовского оргпреступного сообщества, и приговорил его по статье 210 УК РФ к 12 годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей. С учетом ранее вынесенных приговоров – к 24 годам. Сегодня именно общий срок наказания и был сокращен.

Предпринимателю Вячеславу Дрокову, который по тому же делу так же был оштрафован на миллион рублей и осужден на 12 лет, а по совокупности приговорен к 21 году колонии строго режима, так же сократили общий срок – до 20 лет 6 месяцев.

В ноябре 2009 года Барсуков был приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге, в марте 2015 года осужден на 15 лет лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года он был признан виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и приговорен к 23 годам заключения. В марте 2019 года он вновь был осужден – по статье о создании преступного сообщества.

В апреле 2019 года Владимиру Барсукову (Кумарину) предъявлено новое обвинение – по версии следствия, он является организатором убийства депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. Своей вины он не признал.

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