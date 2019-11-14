Объявлено о возможном наблюдении планеты Х

Ученые Венгрии и США заявили, что космический телескоп TESS, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом, мог наблюдать таинственную девятую планету Солнечной системы или планету Х. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи подтвердили, что TESS можно использовать для слежения за транснептуновыми объектами, то есть телами, находящимися дальше орбиты Нептуна. Они выяснили, как в этом случае могли бы выглядеть три небесных тела: Седна с видимой звездной величиной (видимая яркость) 20,5-20,8, кандидат в карликовые планеты 2015 BP519 (21,5) и объект 2015 BM518 (21,6). Оказалось, что изображения всех трех объектов размыты, но распознаваемы.

Согласно результатам моделирования, Планета Х будет видна как объект с видимой звездной величиной 19-24. Таким образом, гипотетически TESS способен разглядеть ее. Специалисты полагают, что космический телескоп уже наблюдал ее, однако для анализа полученных данных потребуется еще много времени и сил.

TESS обнаруживает экзопланеты, когда те проходят на фоне диска родительской звезды, что снижает видимый блеск светила. Однако девятая планета Солнечной системы никогда не проходит между TESS и Солнцем. Однако ее обнаружение все равно становится возможным, поскольку телескоп наблюдает за определенными участками неба в течение длительного времени, создавая множество изображений. Суммирование этих кадров позволяет усилить яркость далеких объектов.

О возможном обнаружении за пределами орбиты Плутона крупного небесного тела ученые сообщили в середине января 2016 года. Гипотетический объект вращается вокруг Солнца по вытянутой траектории (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет, а по своим физико-химическим свойствам напоминает Нептун.

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