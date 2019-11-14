Российский «Интурист» продали Турции

Старейший российский туроператор «Интурист», принадлежавший обанкротившемуся британскому агентству Thomas Cook, приобрела турецкая компания Anex Tour. Об этом сообщает TurizmGuncel со ссылкой на владельца компании Нешета Кочкара.

Подробности сделки не сообщаются. По оценке президента Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимира Шарова, которую приводит Forbes, стоимость сделки могла составить 10-11 миллионов долларов. В эту сумму входят технологическая платформа и трех-пятилетние контракты с отелями.

Одно из ключевых направлений деятельности «Интуриста» — это Турция, в которой у туроператора много принимающих партнеров. Год назад генеральный директор «Интуриста» Виктор Тополкараев заявил, что доля компании на рынке Турции составляет 15 процентов, и она входит в пятерку крупнейших игроков.

Второе ключевое направление бизнеса туроператора — въездной туризм, в котором «Интуриста» занимает первое место с долей около 30 процентов.

Thomas Cook приобрел туроператора «Интурист» в 2011 году.

В сентябре 2019 года исполнительный директор «Интуриста » Сергей Точилин заявил, что оператор операционно независим от материнской компании, поэтому банкротство Thomas Cook никак не повлияет на отдых его клиентов.

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