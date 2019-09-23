Стала известна судьба принадлежащего Thomas Cook российского туроператора «Интурист». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора «Интуриста» Сергея Точилина.

По его словам, российский туроператор операционно независим от материнской компании, поэтому банкротство Thomas Cook никак не повлияет на отдых его клиентов. Точилин отметил, что банкротство столь крупной компании безусловно повлияет на туристический рынок.

Thomas Cook приобрел туроператора «Интурист» в 2011 году, а в 2019-м было объявлено о покупке еще одного российского туроператора «Библио-Глобус».

Ранее в понедельник, 23 сентября, старейшая британская туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации. За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тысяч человек, из них около 160 тысяч граждан Великобритании.

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