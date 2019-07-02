Россиян успокоили по поводу отмененных рейсов в Чехию

Российские туроператоры заверили, что никакой паники в ситуации с отменой перелетов в Чехию нет. Они готовы предложить туристам перелеты альтернативными перевозчиками или туры в другие страны. Об этом директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил агентству «Москва».

Он также отметил, что сейчас идет пик летнего сезона отпусков и отмена рейсов в Чехию повлияет на огромное количество туристов. По его словам, все туроператоры находятся на связи со своими клиентами. Однако Осауленко уточнил, что туристов, организовавших поездки в Чехию через агентов, не так много.

Кроме того, как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристический поток россиян в Чехию снизился за последний год почти на девять процентов. Специалисты связали это с экономической ситуацией в России и визовыми требованиями Чехии.

Ранее 2 июля несколько российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Победу» и «Уральские авиалинии», частично или полностью отменили рейсы из России в Чехию.

Как сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в правительстве и одной из авиакомпаний, причиной ограничений на полеты в Чехию стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов.

В российском Минтрансе заявили, что действия Чехии нарушают соглашение о воздушном сообщении с Россией.

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