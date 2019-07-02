Чехию обвинили в нарушении соглашения о воздушном сообщении с Россией

Действия Чехии нарушают соглашение о воздушном сообщении с Россией. Такое заявление сделали в российском Минтрансе, передает во вторник, 2 июля, ТАСС.

«Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Минтрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки», — говорится в сообщении ведомства.

Несколько российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии», отменили частично или полностью рейсы в Чехию. Они сослались на решение чешских властей аннулировать выданные им ранее разрешения на полеты.

Как сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в правительстве и одной из авиакомпаний, причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов.

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