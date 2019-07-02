«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей

Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Это произошло по причине того, что власти Чехии аннулировали несколько разрешений на полеты между Прагой и Москвой, выданных «Аэрофлоту» на 2 июля. Всего отменено 4 рейса.

«Несмотря на то, что у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — прокомментировали в авиакомпании.

Пассажирам, чьи рейсы были отменены, будет предложено отправление другими самолетами. Также людям с забронированными билетами предлагают оформить возврат без сборов или же посетить другой европейский город «без взимания сбора за изменение маршрута». В авиакомпании обещали сообщать пассажирам обо всех изменениях через центр бронирования и информации и на сайте компании.

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