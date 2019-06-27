Летчик манипулировал обвинениями в адрес «Аэрофлота»

Открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву, в котором тот обвинил руководство перевозчика в создании «невыносимых условий труда», является манипуляцией и никакого отношения к реальности не имеет. Об этом «Известиям» заявил источник издания в летном отряде ВС А320 «Аэрофлота».

По мнению источника, летчик пытается таким образом решить свои личные вопросы, в частности устроиться на работу за рубеж, но Росавиация пока не подтвердила его летное свидетельство. Поэтому пилот добивается предоставления ему дополнительного отпуска для прохождения тестирования в иностранной компании.

В своем письме Виталий Алексеев утверждает, что руководство не предоставило ему положенный по закону отпуск, а также существенно снизило зарплату. Пилот якобы многократно просил дать ему отпуск на две недели, на который он имеет право как многодетный отец, но получал отказ с объяснением, что должен был запланировать его еще в начале года.

Снижение зарплаты Алексеев объяснил тем, что заправил самолет топливом больше, чем было предложено изначально. Из-за этого «Аэрофлот» понес убытки и пилота наказали. В ответ летчик обратился в Росавиацию, после чего руководство «Аэрофлота», по версии пилота, лишило его 50-процентной надбавки за качество и организовала его рабочее время таким образом, что полетные часы сократились, а вместе с ними и зарплата. Статья 128 Трудового Кодекса Российской Федерации предусматривает предоставление отпуска без содержания сроком на 14 дней, при этом работник сам может определить его длительность.

«В связи с рождением третьего ребенка Виталию Алексееву был предоставлен трехдневный оплачиваемый отпуск, о чем работник сам указал в поданном заявлении. Согласно внутреннему распорядку, командиры воздушного судна работают в соответствии с планом-графиком полетов, который согласуется и подписывается командиром воздушного судна за два месяца до его вступления в силу. Внесения изменений в данный документ невозможны с учетом распределения объемов работ на всех командиров воздушного судна и пилотов. В соответствии с уже согласованным графиком следующий отпуск сроком 14 дней Виталий Алексеев запланировал на август. В результате он использует все 72 отпускных дня, положенных пилотам в соответствии с условиями работы командира воздушного судна в "Аэрофлоте"», — подчеркнул источник «Известий».

Что касается сокращения зарплаты пилота, то собеседник издания в летном отряде ВС А320 заявил, что в действительности в декабре 2018-го года Виталий Алексеев перезаправил самолет топливом на 800 килограмм и при этом не оформил должным образом документ. В результате он не дополучил надбавку за качество в 35 тысяч рублей, однако ни о каких систематических притеснениях и штрафах речи не идет.

«Обвинения командира воздушного судна в адрес "Аэрофлота" в травле работников авиакомпании не имеет никого отношения к реальности. Цель таких писем опорочить репутацию авиакомпании в глазах общественности. Преследуя собственную выгоду», — отметил источник «Известий».

