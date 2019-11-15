Врач достал живую рыбу из ноздри подростка

На юге Индии врач достал живую рыбу из ноздри 13-летнего подростка. На видео случившегося обратил внимание сайт Live Leak.

В воскресенье, 10 ноября, подросток купался в источнике возле дома, и ему в нос незаметно заплыла небольшая рыба.

Вскоре после этого родители привели мальчика прием к врачу с жалобами на сильную боль. Доктора осмотрели его и обнаружили в ноздре рыбу. Она была жива и шевелилась.

Доктор благополучно извлек пинцетом рыбу из ноздри пациента, голову которого держали несколько человек. Процедура заняла 30 минут.

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