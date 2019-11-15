Пассажира с 24 бутылками «кокаинового шампуня» задержали в аэропорту

Таможенники в штате Техас, США, задержали туриста, который попытался переправить через границу около 16 килограммов жидкого кокаина. Об этом сообщается на сайте американской пограничной службы.

Инцидент произошел в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне в понедельник, 11 ноября. Сотрудники аэропорта обнаружили 24 подозрительные емкости в зарегистрированном багаже 26-летнего гражданина Колумбии.

В результате досмотра и опроса пассажира было установлено, что в бутылках из-под шампуня вместо моющего средства находились запрещенные вещества. Результаты экспертизы показали, что это был кокаин.

Задержанного туриста отправили обратно в Колумбию, наркотические средства были изъяты и переданы в местное полицейское управление для дальнейшего расследования.

В августе сообщалось, что 42-летняя парикмахерша была арестована в аэропорту Эль-Дорадо столицы Колумбии Богота за то, что пыталась провести вшитый в ногу жидкий кокаин. Девушка прилетела из города Кали и ждала стыковочный рейс в Мадрид. Полицейских смутило, что она ходила медленно и прихрамывала.

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