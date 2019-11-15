Мэры зимних городов встретились в Норильске

В Норильске открылась рабочая встреча Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM), организованная при поддержке компании «Норникель». В ней приняли участие представители из семи стран мира. Об этом сообщается на сайте Агентства развития Норильска.

По словам главы Норильска Рината Ахметчина, город «нуждается в качественном преобразовании». «И для того, чтобы быть городом, из которого не уезжают квалифицированные кадры, куда стремится образованная молодежь, нам следует отвечать на современные запросы людей. Они касаются и качества городской среды, и качества оказания самых разных услуг, доступности сервисов и, конечно, интересной событийной повестки», — отметил Ахметчин в своем приветственном слове к участникам встречи.

Заместитель директора канцелярии иностранных дел Шэньяна Сунь Ли, в свою очередь, заявил, что на прошедшей в сентябре конференции «состоялся обмен передовыми идеями в области градостроительства и торгово-экономических отношений». Кроме того, ее участники подписали соглашения и декларации о создании «наиболее комфортных условий для жизни в зимнем городе».

Генеральный секретарь WWCAM Масаки Накагава отметил, что за время существования организации было заключено немало договоров между зимними городами. «В Саппоро проводится всемирно известный Снежный фестиваль. И благодаря соглашениям, которые были достигнуты на встречах Ассоциации, подобные события стали проводиться в некоторых других городах», — отметил он.

Уточняется, что в мероприятии приняли участие представители двенадцати городов из семи стран мира, еще пятеро прислали письменные полномочия секретариату.

Ассоциация мэров зимних городов мира существует с 1981 года. Она призвана решать вопросы, связанные с деятельностью зимних городов. Помимо России, в организацию входят такие страны, как Япония, Китай, США, Канада, Южная Корея, Финляндия, Эстония, Монголия. Со стороны России кроме Норильска, включенного в WWCAM в 2018 году, в организации состоят Магадан и Новосибирск.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!