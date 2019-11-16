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В Донбассе оценили идею Киева превратить ДНР и ЛНР в «дикое поле»

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В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) оценили предложение бывшего представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Романа Бессмертного превратить республики в «дикое поле».

Как сообщает ТАСС, представитель ЛНР в подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что западным гарантам минских соглашений и ведущим международным организациям стоит услышать, какие призывы звучат из Киева. В этом случае, считает он, «не будет двух мнений о том, какая из сторон конфликта не хочет урегулирования, не хочет мира».

На слова Бессмертного отреагировали и в ДНР. «Украинские новости все больше походят на переписки между пациентами в психиатрическом заведении. Сколько уже было абсурдных требований со стороны Украины, и, судя по тому, кто сейчас у власти, то сколько их еще впереди», — заявил депутат народного совета республики Владислав Бердичевский, его слова приводит «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

Он добавил, что население непризнанных республик не позволит «осуществиться нацистским планам», и что «Донбассу не будут указывать что делать, какие-то свиньи в вышиванках в Киеве».

Ранее 16 ноября сообщалось, что Роман Бессмертный предложил превратить территорию республик в «Дикое поле». Он заявил, что оттуда стоит отселить на территорию Украины всех сочувствующих политике украинских властей и приготовиться к затяжному конфликту.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

Конфликт пытаются урегулировать с помощью согласованных Украиной, Россией, Францией и Германией минских соглашений. Подписанный Киевом документ требует от украинских властей принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей, их право на языковое самоопределение и восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями.

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Предыстория: На Украине призвали превратить ДНР и ЛНР в «дикое поле»
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