На Украине призвали превратить ДНР и ЛНР в «дикое поле»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) должны превратиться в «дикое поле». С таким призывом выступил бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный, пишет «Обозреватель».

Бывший дипломат считает, что украинские власти должны отселить с территории ДНР и ЛНР своих сторонников и подготовиться к затяжному конфликту. «Для того, чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе», — сказал он.

Вместе с тем Безсмертный выразил уверенность, что в Донбассе такой сценарий невозможен, поэтому единственной альтернативой является превращение самопровозглашенных республик в «дикое поле».

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Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

Конфликт пытаются урегулировать с помощью согласованных Украиной, Россией, Францией и Германией минских соглашений. Подписанный Киевом документ требует от украинских властей принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей, их право на языковое самоопределение и восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями.

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