Наука и техника
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Стало известно о смерти экономиста Никиты Исаева
«Китайский» ураган ударил по Дальнему Востоку
В российском футболе рассказали о «нищенских» доходах судей
Синоптики ответили на вопрос о снеге в Москве 
Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»
Галкин высказался об отмене своих концертов
Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат
Названа сумма выплат семьям погибшего и раненых при стрельбе в Благовещенске
Военного кинолога загрызли его же овчарки
Новости партнеров

Названа позволяющая избежать гриппа диета

Перейти в «Мою Ленту»

Кетогенная диета, отличающаяся высоким содержанием жиров и низким потреблением углеводов, способствует защите организма от вируса гриппа А. Соответствующее исследование американских ученых опубликовано в журнале Science Immunology.

В эксперименте ученых были задействованы две группы грызунов — экспериментальная и контрольная. Первая за неделю до инфицирования вирусом гриппа А была посажена на кетоновую диету. Режим питания второй отличался высоким содержанием углеводов. Специалисты наблюдали, что животные из первой группы легче перенесли заболевание, в частности, у них была выше выживаемость.

Причину эффективности кетоновой диеты при заболевании ученые видят в том, что подобный режим питания активирует клетки иммунной системы, которые способствуют выработке слизи, задерживающий вирус гриппа А.

В июле Military Times со ссылкой на представителей Минобороны США написало, что в будущем американских военных могут посадить на кетоновую диету, поскольку таким образом организм лишается глюкозы и начинает сжигать собственный накопленный жир.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ketogenic diet activates protective γδ T cell responses against influenza virus infection
Американских военных захотели посадить на диету
Назван способ затормозить старение мозга
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0115 ноября

Токсичные отношения

США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
09:07Сегодня

Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»

08:31Сегодня

Рассекречены детали создания первой крылатой ракеты СССР

03:25Сегодня

Названа причина нелюбви многих людей к брокколи

Наука и техника00:02 7 ноября

«Красные и белые не примирятся никогда»

Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
20:0615 ноября

США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»

19:2615 ноября

Началась глобальная эпидемия суперинфекций

17:5715 ноября

Раскрыта тайна исчезновения первой империи человечества

Наука и техника00:0810 ноября

Звездные буржуи

Люди начали покорять космос, но сделали его только хуже: Outer Worlds
16:2415 ноября

Модернизация «самого страшного оружия Путина в Сирии» утекла в сеть

14:4315 ноября

В США впечатлились «ядерным взрывом» под Москвой

13:2815 ноября

Израиль потерял «Железный купол»

Россия
Названа сумма выплат семьям погибшего и раненых при стрельбе в Благовещенске
«Рэкет, поджоги и уйма веселых историй»
Как российский поселок с сотнями шашлычных стал памятником эпохе 90-х
В России оценили слова Зеленского о пунктах пропуска на границе с Крымом
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
Названа сумма компенсации за смерть расстрелянных в Забайкалье солдат
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянок домогаются в университетах — как с этим бороться?
Минобороны заявило об отсутствии в армии «примеров мужеложства»
Все материалы
Мир
Раскрыто имя раненного американским пограничником россиянина
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Дипломаты озаботились раненным на границе США россиянином
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
ЕК ответила на слова Путина о риске прекращения транзита газа
«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»
Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
В США ответили на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
Все материалы
Бывший СССР
На Украине выступили против обучения иностранцев на русском языке
«Меня не считали за своего»
Казахские студенты все чаще уезжают в Россию. Почему они чувствуют себя чужими на родине?
Число раненых при взрыве на военных складах в Харьковской области выросло
Россия и Литва обменялись шпионами
За двух россиян отдали двух литовцев и норвежца
Депутата от партии Зеленского обвинили в работе на Кремль, ФСБ, ЦРУ и «Газпром»
В Херсоне активисты и друзья Екатерины Гандзюк провели несколько акций, чтобы напомнить: заказчики убийства до сих пор на свободе«Я их недооценила»
Активистку жестоко убили за борьбу с коррупцией на Украине. Зеленский решил найти виновных
Зеленский уверовал в возвращение Крыма Украине
Все материалы
Экономика
Россияне стали покупать меньше сигарет
Земля — крестьянам!
Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Россияне перешли с гречки на чечевицу
Все материалы
Силовые структуры
Россия потребовала выдать задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Майор ФСБ захотел отдохнуть от работы и случайно выдал гостайну
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Историку Соколову предрекли возможную потерю рассудка
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Студент пронес в здание ружье и открыл огонь по одногруппникам. После он покончил с собой
Обнаруживший в Мойке историка-расчленителя Соколова рассказал о произошедшем
Все материалы
Наука и техника
Названа позволяющая избежать гриппа диета
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Рассекречены детали создания первой крылатой ракеты СССР
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
Названа причина нелюбви многих людей к брокколи
Все материалы
Спорт
В российском футболе рассказали о «нищенских» доходах судей
Илья Ковальчук«Больно видеть его в такой ситуации»
От Ковальчука избавились в НХЛ. Что ждет его дальше
Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP
Алина Загитова, Рика Кихира и Елизавета Туктамышева«Русские фигуристки мозолят глаза»
Почему судьи занижают оценки Загитовой и Туктамышевой?
Пожизненно дисквалифицированный россиянин вернулся в октагон после ухода из UFC
«Мы играли, как настоящие победители»
«Ливерпуль» разделался с «Сити», «Лестер» снова победил — главные события тура АПЛ
Бывший чемпион UFC представил уличную драку с Майком Тайсоном и стал посмешищем
Все материалы
Культура
Пригожин оценил шансы Бузовой спеть на «Евровидении»
«Мы обзывали их спортсменами, это было оскорблением»
Брейк-данс включили в программу Олимпиады. Что ждет культуру хип-хопа дальше?
Пропавшую актрису из «Гостьи из будущего» нашли в больнице
Артур Пилявин«Все земное стало странным…»
Этот артист сделал самый таинственный альбом 90-х и погиб. Музыку до сих пор не издали
Порноактриса обвинила Богдана Титомира в попытке изнасилования
Тот еще герой
 
Певицу Билли Айлиш обнаружили в православном комиксе о таинстве крещения
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак проверят на экстремизм
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Потерявшая дом собачница обрела веру в людей благодаря интернету
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Данные владельцев миллионов смартфонов на Android оказались под угрозой
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Авторов порно лишили способа получения денег за съемки
Все материалы
Ценности
Супермодель вышла в свет в прозрачной блузке без нижнего белья
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Официант пролил вино на дорогую сумку гостьи и породил споры о ее подлинности
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Косметические тестеры в магазинах оказались смертельно опасны
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Стало известно о роли «капли джина» в образах Елизаветы II
Все материалы
Путешествия
Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Россиянин спас унесенного приливом пьяного индийца
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Посадка промахнувшегося мимо полосы и зацепившего землю самолета попала на видео
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Пассажира с 24 бутылками «кокаинового шампуня» задержали в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Известный математик выпил «Крота» и попал в реанимацию
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Девятилетний мальчик поступил в университет
«Я хочу стать лучшей версией себя»
Как живет самая красивая пацифистка на Земле
Тряхнули стариной
Эти пенсионеры искали острые ощущения. Они решили возить наркотики и помогать гангстерам
Все материалы
Роскошь со спецсигналами
Mercedes-AMG S 63, BMW M760Li и другие дорогие и быстрые машины с мигалками
Премьеры главной мотовыставки мира
Самые интересные новинки шоу EICMA в Милане
11 злющих броневиков российской полиции
Восьмиколесный 26-тонный грузовик с водометной пушкой и еще 10 спецмашин МВД России
Первый тест новой Toyota RAV4
Тест кроссовера, который пережил смену поколений и изменился до неузнаваемости
Линейка Honda в России сократится до одной модели
Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор
Создан 3500-сильный грузовик с 27,9-литровым двигателем
Все материалы
Дом
Раскрыта полная стоимость «Москва-Сити»
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Telegram переедет
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Названы угрожающие личной жизни россиян растения
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Запрет на посуточную аренду квартир в России опровергли
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы