Мать убитой историком-расчленителем аспирантки попала в реанимацию после похорон

Мать убитой в Санкт-Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко увезли в больницу после похорон дочери. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отец погибшей девушки Олег Ещенко признался журналистам издания, что его жена попала в реанимацию. В ходе прощания с дочерью женщине несколько раз понадобилась помощь медиков, после чего ее увезли на скорой помощи.

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Ещенко добавил, что не был знаком с убийцей дочери — историком Олегом Соколовым. «Знали его заочно, со слов дочери. Я даже не хочу о нем говорить и слышать», — добавил он.

Похороны Анастасии Ещенко прошли в субботу, 16 ноября, в станице Старовеличковской на Кубани, где она родилась. На прощание с погибшей девушкой пришли сотни людей. Ее хоронили в закрытом гробу.

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

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