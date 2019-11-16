Историка-расчленителя Соколова заподозрили в избиении студента на лекции

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко, мог применить силу к одному из студентов на открытой лекции. Сейчас эту информацию будут проверять следователи. Об сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, пишет «Интерфакс».

По ее словам, о конфликте с лектором житель Санкт-Петербурга рассказал главе ведомства Александру Бастрыкину во время его рабочей поездки. «Молодой человек рассказал, что по завершении лекции между ним, являвшимся слушателем, и лектором возникли разногласия, в результате чего по указанию лектора слушатель был выведен из аудитории с применением силы», — рассказала Петренко.

Отмечается, что пострадавший обращался в полицию, но меры приняты не были. Как добавила официальный представитель СКР, Бастрыкин поручил руководству регионального главка СКР проверить поступившую информацию, а также внимательно изучить все сообщения о возможных противоправных действиях лектора в различные годы.

Как писал «Московский комсомолец», студент был избит Соколовым за то, что задал ему неудобный вопрос.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

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