В России прокомментировали слова Помпео о Крыме и Голанских высотах

Для США международное право — это коврик у двери, о который вытирают ноги, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Его слова приводит РИА Новости.

«Международное право для США — это коврик, о который вытирают ноги, но преподносят под девизом победы демократии, ведь так удобно», — полагает он.

Бальбек считает, что по такой логике все легитимно и оправдано, если при этом использовалось американское оружие. «А в Крыму демократический выбор населения в пользу России был проведен без одобрения Вашингтона, а, значит это "аннексия", "агрессия" и "репрессия"», — заключил он.

Так политик отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, но при этом признал Голанские высоты израильской территорией. Отвечая на вопрос о поддержке США аннексии Израилем Голанских высот и одновременной критике «российской аннексии» на Украине, он заявил об «очевидно разной» ситуации.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума на полуострове, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!