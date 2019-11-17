Тренера футбольного клуба уволили из-за «неуважительной» победы

Тренер итальянской юношеской команды «Инвиктасауро» лишился своего поста после победы над «Марина Кальчо» со счетом 27:0. Об этом сообщает Football Italia.

Совет директоров счел разгром проявлением неуважения по отношению к сопернику, а президент клуба Паоло Брогелли выразил сожаление случившемся. Он назвал выступление своих футболистов неуважительным и несоответствующим ценностям клуба.

«Как президент я приношу извинения нашим оппонентам. Совет директоров решил уволить тренера команды», — заявил он.

В конце сентября тренер итальянского клуба «Гроссето» Томмазо Касалини был уволен из-за критики в адрес активистки Греты Тунберг. Касалини на своей странице в Facebook назвал шведскую школьницу «маленькой шлюхой».

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