Мэппинг-шоу в Дудинке открыло международный фестиваль таймырской культуры

На Таймыре стартовал шестой по счету фестиваль традиционной культуры коренных жителей полуострова «Большой Аргиш». В этот раз он посвящен сказкам северных кочевников, а также совпал с первой встречей Ассоциации мэров зимних городов мира в Норильске и приездом победителей международного культурного проекта FusioNNow, передает корреспондент «Ленты.ру»
Фестиваль начался в субботу, 16 ноября, в Дудинке. В этот день на центральной площади города, находящейся на набережной Енисея, были развернуты чумы кочевников. Гости могли покататься на запряженных оленями нартах.
Главным событием стало мэппинг-шоу: после заката на фасаде Таймырского краеведеческого музея, в виде 3D видеопроекции, были проиллюстрированы сказания пяти коренных таймырских этносов: нганасан, ненцев, долган, энцев и эвенков.
Перед сотнями людей, пришедшими на площадь с детьми, несмотря на 30-градусный мороз, выступил заслуженный коллектив народного танца «Хейро».
В самом краеведческом музее специально к фестивалю подготовили выставку «След простыл...» с ценными экспонатами, раскрывающими философию жизни северян в гармонии с самими собой и природой.
О современных обитателях тундры также рассказал фильм «24 снега», показ которого шел в городском кинотеатре. А в Таймырском доме народного творчества провели мастер-классы от хранительниц традиций изготовления одежды из оленьих шкур.
17 ноября главные события «Большого Аргиша» пройдут в Норильске. В центре города выстроено целое этностойбище. У каждого гостя фестиваля будет возможность познакомиться с его хозяевами, услышать легенды кочевников, их родную речь, оценить особенности их быта и кухни.
В Центральной библиотеке Норильска, в рамках фестиваля, откроется кинотеатр, в котором буквально лежа можно будет по смотреть «Сказки на потолке».
Для горожан и их гостей проведут мастер-классы по созданию комиксов о северянах, игре на варгане и многое другое.
Участие в фестивале принимают победители международного творческого конкурса FusioNNow, прилетевшие на Таймыр из Португалии, Саудовской Аравии, Египта, Омана, Мексики, Великобритании, Киргизии и России, в рамках уникального Ethno Fashion Tour.
На «Большой Аргиш» также приглашены представители Ассоциации мэров зимних городов мира из двух десятков стран, заседание которой впервые за 40 лет прошло за пределами Японии — в российском Норильске.
В 2018 году на всех площадках фестиваля прошло более 35 тысяч различных событий. Его гостями стали восемь тысяч человек. Организатором «Большого Аргиша» выступает Агентство развития Норильска, при содействии городской и районной администрации. Поддержку фестивалю оказывает компания «Норникель».