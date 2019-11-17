Стало известно о встрече Джонсона с бывшим агентом КГБ после отравления Скрипаля

В апреле 2018 года нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в то время занимавший пост главы МИД, встретился с российским бизнесменом Александром Лебедевым, который в советские времена был агентом КГБ. Об этом сообщает The Guardian, отмечая, что встреча состоялась через месяц после покушения в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Газета утверждает, что Джонсон посетил частный дом Лебедева в окрестностях итальянской Перуджи через два дня после посещения саммита НАТО, одной из главных тем которого стало произошедшее в марте 2018-го отравление Скрипаля и его дочери Юлии. На вечеринку его пригласил сын Лебедева Евгений. О чем они общались, неизвестно.

The Guardian акцентирует внимание на том, что Александр Лебедев — бывший агент КГБ. Однако отмечается, что несмотря на работу в отделе внешней разведки, Лебедев служил в экономическом отделе аналитического управления, где занимался изучением товарных рынков и рынков государственных долгов.

Покушение на Скрипалей резко ухудшило отношения между Россией и Великобританией. Сразу после случившегося Лондон обвинил Москву в причастности к преступлению. Москва отвергает все обвинения и указывает на отсутствие каких-либо доказательств.

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