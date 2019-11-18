Украинских депутатов уличили в расточительности

С начала работы Верховной Рады IX созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 миллиона гривен (8,7 миллиона рублей). Об этом сообщается на сайте общественного движения «ЧЕСНО» со ссылкой на открытые данные Рады.

Эту сумму парламентариям компенсировали за два месяца работы. Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве в октябре 2019-го, по подсчетам портала Krysha.ua, — 20,56 тысячи гривен (54 тысячи рублей). Как отмечает «ЧЕСНО», некоторые депутаты получали возмещение за два месяца, остальные за один.

При этом члены движения выяснили, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, предположительно, снимает квартиру у своей тещи: он проживает в жилом помещении площадью более 100 квадратных метров, принадлежащем Татьяне Ситарук. Она, по информации СМИ, является матерью жены Стефанчука.

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Сам Стефанчук, представляющий в Раде интересы президента страны Владимира Зеленского, заявил «ЧЕСНО», что действительно проживает в указанной квартире, но отказался подтвердить родственную связь с владелицей недвижимости. Политик отметил, что по договору вносит арендную плату за жилье. «Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания — это мое право как арендатора», — подчеркнул он.

Согласно закону о статусе народного депутата Украины, парламентариям компенсируются расходы на аренду жилья или оплату гостиничного номера при условии, что они не обеспечены жильем в Киеве и зарегистрированы в 30 и более километрах от границ украинской столицы.

В сентябре этого года Украине предрекли падение цен на жилье. По мнению участников рынка недвижимости, стоимость квадратного метра снизится после отмены паевого взноса на развитие инфраструктуры, который взимался с застройщиков в предыдущие годы.

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