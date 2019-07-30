Украине предрекли скачок цен на жилье

В предстоящем сентябре застройщики начнут повышать ценники на возводимые на Украине квартиры. Об этом заявила соучредитель «Украинского клуба недвижимости» (URE Club) Ольга Соловей, передает «Народная правда».

Эксперт отметила, что стоимость строительства жилья в 2019 году возросла, но строительные компании в предыдущие месяцы не спешили поднимать цены на квартиры. «Пересмотр цен мог бы существенно повлиять на динамику продаж», — пояснила Соловей. Уже к началу мая активность покупателей снизилась на 10-15 процентов по сравнению с показателем за декабрь 2018-го, и любое подорожание могло бы отрицательно повлиять на объемы продаж.

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По мнению эксперта, стоимость жилья на Украине не будет меняться до осени, а с сентября застройщики пересмотрят ценники. До конца года квартиры в новостройках могут стать на 3-4 процента дороже, полагают в «Украинском клубе недвижимости». Рост цен будет в том числе обусловлен традиционным осенним увеличением спроса на квадратные метры.

Ранее в июле Государственная служба статистики Украины сообщила, что рынок жилой недвижимости страны в 2019-м демонстрирует положительную ценовую динамику. По подсчетам специалистов ведомства, во втором квартале года средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости увеличилась на два процента, на вторичном — на 1,8 процента в сравнении с показателями за предыдущий квартал. За полгода (по сравнению со значениями за четвертый квартал 2018-го) рост цен на новые квартиры составил 4,3 процента, на бывшие в пользовании — 4,7 процента.

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