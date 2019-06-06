Уволенного Зеленским высокопоставленного силовика лишили жилья

Бывшего замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кононенко, которого ранее уволил президент Владимир Зеленский, лишили квартиры в элитном комплексе в центре Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который также является обвинителем прежнего главы государства Петра Порошенко.

Решение об аресте квартиры принял Печерский районный суд украинской столицы. Как отмечает Портнов, это произошло по поданному им иску «в рамках учебно-воспитательных мероприятий по углублению демократии».

По его словам, арестованная квартира была получена бывшим сотрудником СБУ за выполнение «грязных задач», поставленных руководством ведомства и страны. Самого Кононенко Портнов называет ближайшим соратником Порошенко.

Бывший советник Януковича считает, что суд, вынося решение, преследует две цели: во-первых, вернуть государству украденное, а во-вторых, «еще раз передать сигнал приспешникам Порошенко — скоро все выложите из карманов и положите туда, откуда взяли».

По заявлению Портнова Государственное бюро расследований (ГБР) также начало пять расследований в отношении Порошенко. Экс-главу государства обвиняют в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, попытке узурпации судебной власти и незаконной приватизации телеканала «Прямой».

В то же время Порошенко, комментируя расследования, заявил, что у него нет страха перед уголовным преследованием, поскольку решения, в принятии которых его пытаются обвинить, привели к тому, что украинская армия «освободила две трети Донбасса».

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