Уникального «щенка-единорога» использовали для мошенничества в сети

Злоумышленники выдали себя за благотворителей, которые планировали помочь щенку по кличке Нарвал, у которого из головы растет хвост. Под этим предлогом они просили деньги у пользователей сети, сообщает TMZ.

По словам основательницы приюта Mac's Mission Рошель Штефен (Rochelle Steffen), сотрудники ее организации, куда попало животное, заметили появление в сети множества фейковых аккаунтов, просящих пожертвований для Нарвала. Штефен отметила, что она пожаловалась на несколько подобных страниц в администрацию Instagram и Facebook.

Также она подчеркнула, что в аккаунте приюта в Facebook есть ссылка на официальный сбор средств для щенка. Штефен добавила, что им уже удалось собрать 1,9 тысяч долларов (121,1 тысячи рублей). По словам женщины, этого хватит для того, чтобы оплатить уход за Нарвалом, а остальные деньги пойдут на помощь другим животным.

Волонтеры нашли Нарвала на улице, когда он подошел к другой собаке, пытаясь спастись от мороза и голода. Фото с ним в соцсетях набрали тысячи лайков. Ветеринары осмотрели уникального щенка и пришли к выводу, что его хвост не соединен ни с какими жизненно важными органами.

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