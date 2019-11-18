Российская промышленность ускорилась

Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6 процента по сравнению с октябрем 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В ведомстве указали, что наибольшие темпы роста наблюдались у сырьевых (плюс 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и обрабатывающих отраслей (плюс 2,4 процента). «В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 1 процент к периоду с января по октябрь 2018 года, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — 0,6 процента к аналогичному периоду прошлого года», — указали в Росстате.

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Кроме того, положительную динамику продемонстрировала сельскохозяйственная промышленность — в частности, благодаря мощностям крупных предприятий и высокому урожаю. Показатели объемов производства пищевой продукции в целом выросло на 4,5 процента (в годовом выражении), рост по сравнению с сентябрем текущего года составил 5 процентов.

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