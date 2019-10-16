Промышленность в России пошла вверх

Рост индекса промышленного производства за первые девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составил 2,7 процента, следует из данных Росстата.

По подсчетам ведомства, с января по сентябрь все отрасли промышленности показали положительную динамику роста. Лучшие результаты продемонстрировали сырьевые и обрабатывающие сферы: 3,6 и 2,2 процента прироста по сравнению с прошлогодним уровнем соответственно.

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В электроэнергетике, обеспечении газом и паром рост составил 0,8 процента, в водоснабжении, водоотведении, а также в организации сбора и утилизации отходов — 1,4 процента.

Также рост отмечен и при отдельном подсчете за третий квартал. Добыча полезных ископаемых и обрабатывающие отрасли улучшили результаты третьего квартала 2018 года на 2,9 процента.

Прирост за сентябрь также составил 2,7 процента (по сравнению с сентябрем прошлого года). Лучший результат продемонстрировали предприятия добывающей отрасли — плюс 18 процентов. При этом показатели добычи металлических руд снизились на 1,3 процента.

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