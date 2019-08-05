Российской экономике поставили диагноз

Экономика России во втором квартале 2019 года росла темпами, близкими к нулю, следует из мониторинга, подготовленного Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС, есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Авторы опирались на данные Росстата и собственные расчеты. Согласно им, общий (агрегированный) индекс промышленного производства находится на околонулевом уровне.

Только газовая отрасль показала рост с апреля по июль. Произошло это благодаря тому, что европейские потребители стали активнее запасать топливо в своих подземных хранилищах в преддверии отопительного сезона по более низким ценам.

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Также небольшой рост наблюдался в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности: в пищевой, деревообрабатывающей, химической, металлургической. Его причины кроются в государственной поддержке и благоприятной рыночной конъюнктуре. Остальные отрасли продемонстрировали стагнацию или спад.

Точных данных по производству за весь второй квартал пока нет. Авторы приводят сведения за июнь. Согласно им, общий индекс промышленного производства вырос на 0,14 процента по отношению к маю и на 2,2111 процента — к июню прошлого года. Только три отрасли — обработка древесины, металлургия и производство транспортных средств — показали в первом летнем месяце уверенный рост: на 0,74, 1,36 и 2,18 процента соответственно.

Остальные сферы продемонстрировали медленный рост, стагнацию или падение. Добыча полезных ископаемых (доля 34,5 процента в общем объеме) выросла на 0,03 процента относительно мая и на 3,39 процента — июня прошлого года.

Данные РАНХиГС расходятся с версией Росстата. Согласно ей, промышленное производство в июне выросло на 3,3 процента.

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