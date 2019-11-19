Лукашенко вышел на пробежки ради белорусских легкоатлетов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что во время недавнего пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) совершал утренние пробежки на 15 километров. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, находясь в ОАЭ, он усиленно тренировался, чтобы понять, каково белорусским легкоатлетам было на чемпионате мира, который проходил в Катаре.

«Дышать нечем, жара несусветная. Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка — уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу? Правда, написали, что я там умираю», — поделился впечатлениями президент республики.

Ранее Лукашенко рассказал, что всегда хотел ездить на работу на велосипеде, но ему пришлось отказаться от этой идеи из-за украинского лидера Владимира Зеленского. Лукашенко пояснил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский дал обещание отказаться от кортежей и добираться до офиса на велосипеде. Глава Белоруссии не хотел, чтобы из-за этого между двумя президентами проводили параллель. Лукашенко посетовал, что Зеленский «все испортил», но отметил, что ездить на велосипеде или электрическом мотоцикле — «миленькое дело».

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