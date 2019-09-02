Лукашенко отказался от велосипеда из-за Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что всегда хотел ездить на работу на велосипеде, но ему пришлось отказаться от этой идеи из-за украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко пояснил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский дал обещание отказаться от кортежей и добираться до офиса на велосипеде. Глава Белоруссии не хотел, чтобы из-за этого между двумя президентами проводили параллель. Лукашенко посетовал, что Зеленский «все испортил», но отметил, что ездить на велосипеде или электрическом мотоцикле — «миленькое дело».

В первый день учебного года Лукашенко посетил одну из школ в Минске, где обсудил с учениками экологию, выбор профессии, занятия спортом и другие вопросы.

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