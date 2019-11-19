Экономика
 
Последние новости
Россия распечатала заначку с ракетоносцами
Госдума изменила судьбу 740 миллиардов рублей
Т-80 и Abrams отработали атаку
Украина сочла себя полигоном для российских кибератак
Украинский футболист захотел встречи с россиянами в финале Евро-2020
Грабители устроили перестрелку в Петербурге после налета на ювелирный
Рой смертоносных ос убил трех скорбящих
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Дочь Михалкова порассуждала о съемках в порно и голой Асмус
Новости партнеров

На местах боев на Курской дуге отказались растить свиней

Перейти в «Мою Ленту»

Компания «Мираторг» отказалась от строительства новых свиноферм в Поныровском районе Курской области, где во времена Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, передает «Интерфакс».

Представители компании и члены местной администрации подписали меморандум о начале работ по приданию мемориального статуса местам боев. «Компания допустила ошибки при входе в Курскую область. И сейчас эти ошибки они исправляют», — указал замгубернатора региона Сергей Стародубцев. Теперь «Мираторг» должен установить на возведенных свинофермах в регионе лагуны закрытого типа и дополнительную систему отделения стоков, что должно свести к минимуму запах. Также вокруг животноводческих комплексов высадят деревья.

В Фатежском и Поныровском районах Курской области компания собиралась построить два свинокомплекса, но возведение было заморожено из-за отсутствия разрешения на строительство. В том числе против этого активно выступали местные жители.

Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала одной из самых масштабных и знаковых во время Великой Отечественной. В мировую историю она также вошла как крупнейшее танковое сражение, в результате которого советским войскам удалось освободить Курск, Харьков, Орел и Белгород. В 2000 году на месте сражений был открыт мемориальный комплекс. Документы, в которых рассекречиваются события того времени, российское Минобороны опубликовало только в 2018-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян возмутили орфографические ошибки на памятнике городам-героям ВОВ
Россия рассекретила документы о Курской битве
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Другие материалы рубрики
Экономика00:0218 ноября

Перестраховались

Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
17:22Сегодня

Госдума изменила судьбу 740 миллиардов рублей

16:50Сегодня

В России вырос урожай

16:17Сегодня

«Турецкий поток» отстал от главного конкурента

Экономика15:21Сегодня

Что означает Bungly-boo!

О том, как рождение детей стимулирует семейный бизнес
15:03Сегодня

Россиянам напомнили о выгодах в старости

14:11Сегодня

Украина назвала фейком совет Европы покупать газ у России

16:50Сегодня

Газпромбанк стал лучшим работодателем среди кредитных организаций

Экономика00:0117 ноября

С ветерком

В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
13:37Сегодня

Европа посоветовала Украине закупать газ у России

13:11Сегодня

Польша назвала причину отказа от российского газа

12:56Сегодня

Сбербанк договорился с Mail.ru Group о долгосрочном сотрудничестве

Россия
В России для учителей создали пособие по борьбе с угрозами духовности
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Минюст обвинил СМИ в искажении слов о масштабах домашнего насилия в России
«Надругательство над народом»
 
Два чеченца извинились перед Кадыровым за комментарии в соцсетях
Михаил КаабакВ России уволили врача, спасшего сотни детей
Десятки младенцев могут остаться без пересадки почки. Что не устроило чиновников?
Названы сроки появления первых электронных паспортов в России
Все материалы
Мир
Россиянина задержали за сексуальные домогательства в Германии
Затерянный ад
Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
В НАТО прокомментировали возврат кораблей Украине
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Россия удивилась угрозам Турции вторгнуться в Сирию
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
США активно заинтересовались границами России
Все материалы
Бывший СССР
Украина сочла себя полигоном для российских кибератак
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Минск заявил об отсутствии «тумана» в отношениях с Москвой
«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»
Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
Зеленский объяснил свою небритость «забобонами»
«Меня не считали за своего»
Казахские студенты все чаще уезжают в Россию. Почему они чувствуют себя чужими на родине?
Зеленскому предрекли возвращение к игре «хером на баяне»
Все материалы
Экономика
Госдума изменила судьбу 740 миллиардов рублей
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
На местах боев на Курской дуге отказались растить свиней
Что означает Bungly-boo!
О том, как рождение детей стимулирует семейный бизнес
В России вырос урожай
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
«Турецкий поток» отстал от главного конкурента
Все материалы
Силовые структуры
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
«Он чувствовал свою безнаказанность»
Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
Удар ножом в ходе ссоры водителя и пешехода назвали «роковой случайностью»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Арестован охранник обстрелянного студентом российского колледжа
Все материалы
Наука и техника
Т-80 и Abrams отработали атаку
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Россия распечатала заначку с ракетоносцами
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Названа истинная причина развития рака
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Супы оказались полезными против смертельной болезни
Все материалы
Спорт
Уткин порассуждал о многоженстве отца Нурмагомедова
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Дзюба раскрыл задачу-минимум сборной России на Евро-2020
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
Месси посвятили цирковое шоу
«Не думал, что местные СМИ так легко провоцируют игроков»
Журналисты пытались затравить Юргена Клинсманна, но тот стал звездой «Тоттенхэма»
Медведева высказалась о культе четверных прыжков
Все материалы
Культура
Дочь Михалкова порассуждала о съемках в порно и голой Асмус
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Маляра-узбека снимут в роли Зеленского в российской комедии об Украине
Каменная башка
Шедевры, деньги, власть: Андрей Кончаловский меряет себя по Микеланджело
Картины Гогена переосмыслили из-за секса с 13-летними таитянками
Тайна Моцарта
Эта музыка стала самой известной в мире. Кто на самом деле ее написал?
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк заставляли раздеться на камеру
Все материалы
Интернет и СМИ
Опасный вирус атаковал устройства через рекламу «Макдоналдс»
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Сварщик-алкоголик покорил блогершу на «Давай поженимся!»
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
В «Афиша Daily» сменился главный редактор
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Самая красивая в мире женщина снялась в мокрой рубашке на голое тело
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Ставший матерью отец сестер Дженнер появился в телешоу в бикини
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Посиневший из-за узкого кольца палец невесты смутил пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Мальчик утонул в бассейне круизного лайнера
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Номера в российских отелях подорожают из-за нового закона
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Пропавшего туриста нашли мертвым в российских горах спустя месяц
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
В РЖД рассказали о ценах на билеты на новый плацкарт
Все материалы
Из жизни
Рой смертоносных ос убил трех скорбящих
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Пара наткнулась на необычный тайник в доме через два года после переезда
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Редкая болезнь превратила глаз мужчины в Око Саурона
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Леопард отомстил отказавшемуся пропустить его мотоциклисту
Все материалы
Тест: угадай, где Skoda
Угадываем, какой из автомобилей действительно выпустила Skoda
Забытые концепты: Nissan AD-1
Среднемоторное купе, почти на десятилетие опередившее время
Marussia B1: из России с любовью
Видео: живое свидетельство того, русские суперкары существуют
Роскошь со спецсигналами
Mercedes-AMG S 63, BMW M760Li и другие дорогие и быстрые машины с мигалками
Автомобиль Lada испытали в условиях ядерного взрыва
Российские полицейские смогут следить за водителями в режиме онлайн
Kia готовит премьеру нового кроссовера
Все материалы
Дом
Сбербанк соорудит «Бублик»
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Уволенную за участие в конкурсе Playboy чиновницу вынудили продать квартиру
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Квартиры в России захотели продавать через портал госуслуг
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Из водной столицы России ушла вода
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы