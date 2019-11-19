На местах боев на Курской дуге отказались растить свиней

Компания «Мираторг» отказалась от строительства новых свиноферм в Поныровском районе Курской области, где во времена Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, передает «Интерфакс».

Представители компании и члены местной администрации подписали меморандум о начале работ по приданию мемориального статуса местам боев. «Компания допустила ошибки при входе в Курскую область. И сейчас эти ошибки они исправляют», — указал замгубернатора региона Сергей Стародубцев. Теперь «Мираторг» должен установить на возведенных свинофермах в регионе лагуны закрытого типа и дополнительную систему отделения стоков, что должно свести к минимуму запах. Также вокруг животноводческих комплексов высадят деревья.

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В Фатежском и Поныровском районах Курской области компания собиралась построить два свинокомплекса, но возведение было заморожено из-за отсутствия разрешения на строительство. В том числе против этого активно выступали местные жители.

Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала одной из самых масштабных и знаковых во время Великой Отечественной. В мировую историю она также вошла как крупнейшее танковое сражение, в результате которого советским войскам удалось освободить Курск, Харьков, Орел и Белгород. В 2000 году на месте сражений был открыт мемориальный комплекс. Документы, в которых рассекречиваются события того времени, российское Минобороны опубликовало только в 2018-м.

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