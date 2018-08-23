Россия рассекретила документы о Курской битве

Минобороны России выложило в сеть рассекреченные документы, рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны лета 1943 года.

Так, приказом верховного главнокомандующего Иосифа Сталина от 23 августа 1943 года частям, которые освободили Белгород, Курск и Харьков, присвоили соответствующие почетные наименования. В честь советских воинов впервые в истории страны в августе 1943 года в Москве прогремел салют.

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Также представлена директива Ставки Верховного Главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова. Операция стала одной из финальных точек стратегического наступления советских войск. В этом документе, несмотря на гриф «особой важности», во избежание утечек не называются настоящие имена военачальников. Координация действий четырех фронтов сосредотачивалась в руках «товарищей Юрьева и Александрова», под которыми фигурируют маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский.

Публикация Минобороны приурочена к 75-й годовщине Курской битвы, проходившей с 5 июля по 23 августа 1943 года. Курская битва стала одной из самых значимых и масштабных в ходе Великой Отечественной войны. В мировую историю она вошла как крупнейшее танковое сражение. В результате советские войска освободили Белгород и Харьков.

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