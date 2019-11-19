Госдума изменила судьбу 740 миллиардов рублей

Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят во втором чтении. После первого чтения были внесены более 440 поправок, которые касались судьбы 740 миллиардов рублей. Все они были приняты, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Законопроект поддержали 356 депутатов, против выступили 57, еще один воздержался. Первое чтение прошло 23 октября, третье, окончательное, запланировано на 21 ноября.

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Основные параметры бюджета сохранились. Доходы в 2020 году составят 20,4 триллиона рублей, в 2021-м — 21,2 триллиона, а в 2022-м — 22,1 триллиона. Расходы, соответственно, 19,5 триллиона, 20,6 триллиона и 21,8 триллиона рублей.

Поправки касались 1,2 процента суммарных расходов за три года. В числе прочего перераспределены средства на национальные проекты, подняты расходы на оснащение техникой МСС и расходы сотрудников пожарной охраны, увеличена господдержка отдельных общественных и некоммерческих организаций, выделены дополнительные средства Крыму и Севастополю.

Также во втором чтении приняты бюджеты на 2020-2022 годы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Пенсионного фонда России (ПФР).

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