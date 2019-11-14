Чубайс призвал разрешить провальные траты денег из бюждета

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс пожаловался на институт контроля и надзора в России, который мешает рискованным инвестициям и тем самым не позволяет развиваться инновациям. Материалы по итогам его выступления на XII Петербургском международном инновационном форуме (ПМИФ) есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Чубайса, для фонда, который занимается инвестициями в инновационные технологии — венчурного фонда, портфельный подход является основным. Это значит, что из десяти вложений восемь проектов могут оказаться провальными, один выживет, а еще один вырастет настолько, что покроет все расходы.

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Однако в России любая неудачная инвестиция в портфеле венчурного фонда, где есть государственные деньги, становится поводом для уголовного дела. То есть инвестор рискует попасть за решетку на 10-15 лет строгого режима, предупредил Чубайс.

При этом он подчеркнул, что создать инновации силами только частных инвесторов невозможно. Роль государства была высока и в Китае, и в Сингапуре, и в Тайване. А в Калифорнии, заметил глава «Роснано», не возникло бы Кремниевой долины, если бы не более десяти лет масштабных государственных инвестиций через Пентагон.

Ранее Чубайс заявил, что в российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать. Среди преимуществ он называл эффективную политику Центробанка и бюджетную политику. Однако развитию страны, уверен глава «Роснано», мешают другие факторы. В сентябре на Московском финансовом форуме Чубайс отметил, что главной причиной проблем в экономике считает нажатую педаль «правоохранительного тормоза».

Между тем основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио утверждает, что причиной растущего неравенства стал слишком легкий доступ к дополнительным деньгам для богатых граждан. По его мнению, крупные инвесторы больше не чувствуют ответственности за свои неудачи, а все расходы перекладываются на тех, кто беднее. Далио подчеркнул, что в этой ситуации капитализм не работает на благо общества.

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