Чубайс объяснил слова о веривших в искренность советского режима «идиотах»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал вырванной из контекста свою фразу о советских гражданах, которая прозвучала в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», посвященном распаду СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это передергивание фактов, фраза вырвана из контекста из фильма шестилетней давности», — заявил Чубайс.

Ранее в ноябре на YouTube был опубликован фильм Пивоварова, созданный в 2013 году. В одном из его фрагментов Чубайс, комментируя эпоху «брежневского застоя», заявил, что «вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи, с начала и до конца».

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Также в этом фильме Чубайс порассуждал о лени советских граждан. «Знаю, в Ленинграде в автобусе два парня [говорят]: "Как дела? — Да ничего, работаю, 140 рублей получаю. — Ну и дурак! Я 110 получаю и делать ничего не надо. Это класс! Это суть советского человека, суть советской власти. Работает идиот», — отметил глава «Роснано».

Анатолий Чубайс, бывший член КПСС, был одним из главных идеологов приватизации в 1990-х, в результате которой значительная часть российских предприятий перешла из государственной собственности в частную; он также выступил в поддержку залоговых аукционов, приведших к появлению в России олигархов-миллиардеров. За последние 28 лет чиновник возглавлял Государственный комитет по управлению госимуществом, занимал посты вице-премьера и первого вице-премьера, руководил Минфином и Администрацией президента России, был председателем правления РАО «ЕЭС России», а в 2008-м стал гендиректором государственной «Российской корпорации нанотехнологий», которая позднее была преобразована в «Роснано».

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